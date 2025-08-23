TMA sul licenziamento di un dipendente: “Legato a un episodio molto grave che sta seguendo il suo iter civile e penale”

“Cassa integrazione a zero ore per tutti i dipendenti? – si legge nel comunicato che pubblichiamo di seguito nella sua versione integrale – Falso, sarà a rotazione, come previsto dal Piano industriale“

MARCIANISE – La TMA Srl, con l’acquisizione dello stabilimento Jabil di Marcianise, ribadisce il proprio impegno nel perseguire il Piano industriale finalizzato alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione e della capacità produttiva di una importante realtà industriale del territorio. Le continue accuse volte a screditare un progetto appena iniziato sono assolutamente strumentali così come totalmente infondata è la notizia relativa alla cassa integrazione, che non sarà a zero ore per tutti i dipendenti ma a rotazione, così come previsto dal Piano industriale presentato anche alle istituzioni.

Nel tentativo di delegittimare il progetto industriale rientra anche l’incessante campagna di comunicazione su un licenziamento appena effettuato dall’Azienda, che è legato esclusivamente a uno specifico episodio molto grave che sta seguendo il proprio iter penale e civile.

TMA ribadisce con forza e convinzione il totale rispetto per la libertà di pensiero e di manifestazione, ma non tollererà in alcun modo episodi di violenza fisica e verbale, che saranno sempre affrontati nelle sedi opportune.

L’Azienda è determinata nel perseguire questo percorso nel rispetto dei lavoratori e delle loro famiglie, che ogni giorno dimostrano di credere nel progetto fornendo il proprio impegno lavorativo nella piena assoluta osservanza delle regole.