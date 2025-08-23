TMA sul licenziamento di un dipendente: “Legato a un episodio molto grave che sta seguendo il suo iter civile e penale”

23 Agosto 2025 - 12:39

Cassa integrazione a zero ore per tutti i dipendenti? – si legge nel comunicato che pubblichiamo di seguito nella sua versione integrale – Falso, sarà a rotazione, come previsto dal Piano industriale

MARCIANISE – La TMA Srl, con l’acquisizione dello stabilimento Jabil di Marcianise, ribadisce il proprio impegno nel perseguire il Piano industriale finalizzato alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione e della capacità produttiva di una importante realtà industriale del territorio. Le continue accuse volte a screditare un progetto appena iniziato sono assolutamente strumentali così come totalmente infondata è la notizia relativa alla cassa integrazione, che non sarà a zero ore per tutti i dipendenti ma a rotazione, così come previsto dal Piano industriale presentato anche alle istituzioni.

Nel tentativo di delegittimare il progetto industriale rientra anche l’incessante campagna di comunicazione su un licenziamento appena effettuato dall’Azienda, che è legato esclusivamente a uno specifico episodio molto grave che sta seguendo il proprio iter penale e civile.

TMA ribadisce con forza e convinzione il totale rispetto per la libertà di pensiero e di manifestazione, ma non tollererà in alcun modo episodi di violenza fisica e verbale, che saranno sempre affrontati nelle sedi opportune.

L’Azienda è determinata nel perseguire questo percorso nel rispetto dei lavoratori e delle loro famiglie, che ogni giorno dimostrano di credere nel progetto fornendo il proprio impegno lavorativo nella piena assoluta osservanza delle regole.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino