Topi alla scuola dell’infanzia, il sindaco dispone la chiusura

ORTA DI ATELLA – Scuola chiusa per emergenza igienico-sanitaria. Il plesso dell’infanzia “Novio Atellana” è stato temporaneamente chiuso dal sindaco Antonio Santillo a causa di una segnalata infestazione di topi all’interno dell’edificio scolastico.

A renderlo noto è un’ordinanza firmata dal primo cittadino, con cui si dispone la sospensione delle attività didattiche per consentire l’intervento urgente della ditta incaricata della bonifica e sanificazione degli ambienti. L’accesso alla scuola, nei giorni di ieri e l’altro ieri, è stato consentito esclusivamente agli operatori specializzati.

Ottanta alunni sono stati evacuati e sono rimasti a casa, con conseguenti disagi per le famiglie, che hanno dovuto riorganizzare in fretta la gestione dei bambini.

Nell’ordinanza si legge che la chiusura si è resa necessaria per garantire la salvaguardia della salute pubblica e che le lezioni riprenderanno regolarmente non appena completati gli interventi di igiene.