Torna a casa e si trova i carabinieri in salotto: ARRESTATO PER DROGA

I militari lo avevano già attenzionato, scattate le manette dopo la perquisizione

VILLA LITERNO – Quando sono arrivati i carabinieri non era in casa il quarantenne di Villa Literno, arrestato questa mattina, appena tornato nella sua abitazione di Corso Umberto, per il reato di spaccio di droga.

Supportati dall’unità cinofila, infatti, i militari della locale stazione, hanno trovato solo la moglie e i figli dell’uomo.

Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato hashish, cocaina, bilancino, coltello da taglio, macchinario per il sottovuoto e anche €2000 in contanti.

L’uomo è recluso ai domiciliari, in attesa convalida dell’arresto.