TRA LA REALTÀ E LA PSICOSI DEL WEB. L’Audi grigia dei ladri d’appartamento tra Caserta e San Nicola La Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Certe notizie, per abitudine e per rispetto a chi ci legge, preferiamo prendere le con le molle, senza parlare di terrore o di ansia un po’ a caso. Ma è importante anche riportare ciò che la rete e i social stanno battendo da alcuni giorni. La zona sotto l’attacco di alcuni malviventi sarebbe quella tra Caserta e San Nicola la Strada, per intenderci intorno via Acquaviva. Ci sarebbe una banda di ladri che perlustrerebbe tutta la zona e ci sarebbero stati alcuni casi di denunce per tentativi di effrazione in casa. Il segno distintivo, e non è la prima volta, sarebbe l’auto con cui si muovono: un Audi grigia. Faremo tutto il lavoro necessario a capire se questa sia una psicosi del web, oppure un vero rischio.