TRAGEDIA. 55enne muore soffocato in casa. LA FOTO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – Un tragico episodio ha scosso nel pomeriggio di oggi la tranquilla zona di viale Europa. Un uomo di 55 anni, M.D.A., affetto da disabilitĂ , è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato poco dopo le 15: sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato, un’automedica e un’ambulanza, allertate dai familiari dell’uomo. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di morte per soffocamento, ma sarà l’esito degli accertamenti medico-legali e dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Le autorità mantengono al momento aperta l’ipotesi di morte sospetta. A fornire un primo elemento utile agli investigatori è stato il fratello della vittima, che ha riferito agli agenti di essersi allontanato dall’abitazione solo per pochi minuti. Quando è rientrato, ha trovato il 55enne riverso a terra, già in gravi condizioni.

Sarà ora compito delle indagini stabilire se l’uomo sia stato vittima di un evento accidentale, di un corpo estraneo o se vi siano altre circostanze da approfondire.