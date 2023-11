TRAGEDIA A CASERTA. Identificato l’uomo che si è ucciso con un colpo di pistola

CASERTA/CAPUA – Come riferiscono i colleghi di Capua Online, l’uomo che si sarebbe ucciso con un colpo di pistola questo pomeriggio in via Martiri, a Caserta, è l’imprenditore Enrico Grimaldi.



77 anni, appartenente alla nota famiglia imprenditoriale di Capua che gestisce un noto scatolificio.



Ignoti i motivi del gesto, le cause che l’hanno portato a compiere il suicidio.



Sul posto, avvertiti da un vicino, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.