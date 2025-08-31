Tragedia a MADDALONI: uomo di 53 anni muore improvvisamente in casa. Lavorava come salumiere in un noto supermercato

È deceduto improvvisamente nella sua abitazione situata in via De Carlucci

MADDALONI – Un grave lutto ha colpito questa mattina la comunità di Maddaloni, dove un uomo di 53 anni, Vincenzo Pipola, è deceduto improvvisamente nella sua abitazione situata in via De Carlucci, all’interno del Parco dei Platani, nella zona est della città.

Secondo le prime ricostruzioni, Pipola – salumiere impiegato presso il supermercato Decò – si era appena fatto una doccia quando ha detto alla moglie di non sentirsi bene. Pochi istanti dopo, si è accasciato al suolo colpito da un malore improvviso.

La chiamata ai soccorsi è scattata immediatamente e sul posto sono giunte rapidamente due ambulanze. I sanitari hanno avviato tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.