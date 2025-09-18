IL NOME. Tragedia a MONDRAGONE, 30enne muore investito

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

MONDRAGONE – Tragedia sulla Domiziana, alla periferia sud di Mondragone, nella serata di martedì. A perdere la vita è stato Macaru Tudor, un uomo di origini moldave di trent’anni, senza fissa dimora, che da tempo trovava riparo in una delle abitazioni abbandonate della zona.

Il giovane stava camminando lungo la strada statale, a poche centinaia di metri dalla rotatoria che incrocia via Castel Volturno, quando è stato travolto da un’auto in un tratto scarsamente popolato e poco illuminato. L’impatto non gli ha lasciato scampo: il trentenne è deceduto praticamente sul colpo.

Alla guida del veicolo c’era un giovane residente a Napoli, che si è subito fermato dopo l’incidente, cercando di prestare i primi soccorsi. Lo stesso automobilista è stato poi accompagnato al pronto soccorso della clinica Pinetagrande di Castel Volturno, in stato di choc. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti e non si esclude per lui l’accusa di omicidio stradale.

La salma di Macaru Tudor è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà nei prossimi giorni se disporre o meno l’autopsia.