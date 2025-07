TRAGEDIA A S.MARIA C.V. Uomo trovato senza vita incastrato nel bagno di casa. Era il figlio di un noto medico della città

Inutili i soccorsi

S.MARIA C.V. – Un tragico episodio ha scosso la comunità di Santa Maria Capua Vetere, dove un uomo di 43 anni, Marco Virgilio, è stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, all’interno del Parco Valentino, in Piazzetta Padre Pio.

Secondo le prime informazioni, il paziente è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio all’interno di un bagno della sua abitazione, in condizioni critiche e incastrato. Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo, non è stato possibile salvarlo.

Marco Virgilio, residente in zona, sarebbe il figlio di una nota dottoressa sammaritana.