TRAGEDIA a CAPUA: morta bimba di 5 anni

CAPUA/GRAZZANISE – Una tragedia si è consumata ieri sera presso il PSAUT di Capua dove una bambina di soli 5 anni, di Grazzanise, è morta a causa, sembrerebbe, di un malore improvviso.

La famiglia della bambina si era recata a cenare sushi in un ristorane della zona per poi andare a mangiare un dolce in una nota pasticceria di Santa Maria Capua Vetere. Sulla strada del ritorno verso casa la piccola si è sentita male.

Allertati i soccorsi, sembrerebbe per mancata disponibilità di un ambulanza, sarebbe stato consigliato al papà, Domenico Sellitto, dipendente dell’archivio ospedaliero, di recarsi al Psaut capuano

A quel punto ci sarebbe stato qualche errore di comunicazione tra la centrale del 118 e l’unità di soccorso dato quest’ultima si è recata a Grazzanise e non direttamente a Capua.

Quando purtroppo i medici sono giunti sul posto non c’è stato più nulla da fare.

Disposto il sequestro della salma e l’autopsia per stabilire le reali cause del decesso