TRAGEDIA. Alessandro si toglie la vita nel parco. Due anni fa aveva perso la figlia 12enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Si chiama Alessandro Donati l’uomo trovato privo di vita nella tarda serata di ieri, lunedì, in via duca degli Abruzzi, in un giardinetto pubblico nella città di Mondragone.

Il corpo è stato rinvenuto nella zona della chiesa di San Mauro.Donati aveva perso due anni fa la figlia dodicenne, Chiara.

Non è certo che quella tragedia si leghi al gesto estremo compiuto nelle scorse ore di, ma non possiamo ritenerlo impossibile.

Nelle prossime ore si capirà qualche dettaglio in più di questo drammatico evento.