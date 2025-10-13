TRAGEDIA ALLA STAZIONE. Uomo muore tra i pendolari in attesa del treno

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY



FALCIANO DEL MASSICO – Un cittadino italiano ha perso la vita questa mattina a seguito di un improvviso malore manifestatosi nell’area della stazione ferroviaria di Falciano-Mondragone-Carinola. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe improvvisamente accasciato al terreno, innescando l’immediata richiesta di soccorso da parte dei presenti, tanti pendolari che stavano aspettando il loro treno. Sul luogo dell’emergenza sono intervenute le équipe sanitarie del 118, che hanno tentato di rianimare il malcapitato.

Nonostante le manovre di rianimazione e le cure prestate dal personale medico, ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato infruttuoso. I sanitari hanno quindi dovuto constatare il decesso della vittima.