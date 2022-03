LUSCIANO – Muore schiacciato dall’auto. Un giovane uomo di nazionalità straniera è deceduto questo pomeriggio, nei pressi di via Costanzo, a Lusciano in seguito ad un tragico incidente. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era impegnato nel cambio di una ruota della sua vettura quando il cric avrebbe ceduto. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Lascia la moglie un figlio piccolo.