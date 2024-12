AVERSA – Aversa è sconvolta per la morte di Paolo Andreozzi, scomparso all’improvviso a soli 37 anni a causa di un malore, probabilmente un infarto.

Paolo era molto conosciuto in città, dove la sua famiglia gestisce un caseificio, prima in via Roma e ora in via Garofalo, e anche nell’intero agro aversano.

I funerali si terranno martedì 10 dicembre alle 16:30, presso la chiesa del Santo Spirito di Aversa.