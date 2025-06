TRAGEDIA SFIORATA. Bimbo cade in piscina e rischia di annegare, equipe 118 lo salva

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MUGNANO – Una serata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un sospiro di sollievo grazie all’intervento rapido ed efficace dei soccorritori del 118. Intorno alle ore 20.30 di ieri sera, un bambino di 10 anni è accidentalmente caduto in una piscina privata a Mugnano, rischiando di annegare.

Immediatamente è scattato l’allarme: la centrale operativa ha inviato in pochi minuti l’ambulanza India Marano 01 e l’automedica proveniente da Arzano. All’arrivo sul posto, la situazione è apparsa subito critica: il piccolo era privo di sensi e in arresto cardiocircolatorio.

Gli operatori sanitari hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Dopo attimi di grande tensione, il cuore del bambino ha ripreso a battere e il respiro è tornato spontaneamente, tra il sollievo dei presenti.

Stabilizzato, il bambino è stato trasportato in codice rosso ma vivo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stato preso in carico dai medici per gli accertamenti e le cure del caso.