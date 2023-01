TRAGEDIA SFIORATA. Crolla edificio in via Toti

Fortunatamente in quel momento nella zona non vi era alcuna vettura in transito né tantomeno nessun passante

GRICIGNANO D’AVERSA – Crollo improvviso, ieri pomeriggio, in via Enrico Toti a Gricignano di Aversa. A crollare una parte di edificio in ristrutturazione. Fortunatamente in quel momento nella zona non vi era alcuna vettura in transito né tantomeno nessun passante. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed eseguito i rilievi per accertare le cause dell’accaduto