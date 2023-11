TRAGEDIA sulla superstrada: 22enne investito e ucciso da un camion

Erano circa le due di notte quando il ragazzo in compagnia di un amico stava…

SESSA AURUNCA – Una tragedi ha colpito la scorsa notte la comunità di Sessa Aurunca per la drammatica dipartita di giovane di 22 anni, originario del posto ma domiciliato a Minturno, che ha perso la vita in un tragico incidente in sella alla sua bici lungo la superstrada Formia-Garigliano, nei pressi dello svincolo di Minturno. Erano quasi le 2 di notte: il ragazzo in sella a una bicicletta e accompagnato da un amico, stava facendo ritorno da alcuni locali della zona quando è finito investito da un camion che procedeva in direzione Napoli. Purtroppo, l’impatto è stato fatale, il giovane è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 giunti sul posto allertati dal conducente del mezzo che prontamente si è fermato.