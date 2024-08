Tragedia sulla via del mare: Harley Davidson contro auto, muore centauro

Feriti anche i passeggeri della vettura, una Fiat 500

CELLOLE – Un 45enne di Milano ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale Domitiana, nel territorio di Cellole, questo pomeriggio intorno alle 16:30.

Viaggiava su una motocicletta Harley Davidson quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato in maniera violentissima contro una Fiat 500.

Trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca, purtroppo non ce l’ha fatta. Le lesioni erano troppo gravi e si è spento poco dopo il suo arrivo al San Rocco. Sono rimaste ferite anche le due persone a bordo della Fiat 500, trasportate al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, presso il quale sono attualmente ricoverate.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che stanno indagando sulla dinamica del sinistro.