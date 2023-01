TRAGEDIA TRA CRISI E LAVORO. Operaio muore a 70 anni sul cantiere: era in pensione e senza contratto. Si indaga per scoprire la verità

Casertani che vedono la fine la loro esistenza proprio mentre compiono quell’atto necessario a sopravvivere ai costi di tutti i giorni, ovvero lavorare, guadagnare denaro. I carabinieri stanno indagando e di queste ore ci sarà un’autopsia

CASAGIOVE – In un’Italia ben lontana dagli standard di benessere e di qualità della vita raggiunti negli altri grandi Paesi europei e in un Meridione che non riesce neanche lontanamente ad avvicinarsi alla media nazionale, già molto bassa, di valore economico degli stipendi, possono capitare cose particolari.

Può capitare, ad esempio che un uomo di 70 anni, invece che godersi la meritata pensione, riposandosi dopo tanti anni di lavoro quello viaggiando, oppure semplicemente rilassandosi insieme alla sua famiglia e gli amici, è costretto a scendere in cantiere, lavorando senza un contratto. E su quel cantiere può capitare anche che quest’uomo ci muore.

Ed è quello che è successo a Manlio Iannotta, settantenne di Casagiove, morto a causa di un infarto mentre si trovava in un cantiere a Vitulazio, in via Tutuni.

L’uomo è stato trovato morto, con ancora addosso gli abiti da lavoro. Un malore improvviso, un arresto cardiaco, ha stroncato l’esistenza di Manlio.

Ma se in questa parte di Italia forse non fa effetto che un uomo di 70 anni sia costretto a lavorare ancora, ancora meno sorprende la circostanza che Manlio lavorasse a nero.

Infatti, non sono state rinvenute carte relative ad accordi contrattuali per il rapporto di lavoro tra la società che gestiva il cantiere di Vitulazio e l’uomo spirato venerdì.

In queste ore si terrà l’autopsia sul corpo dell’operaio, per stabilire la causa del decesso. Oltre al motivo della morte, sarà importante conoscere anche la motivazione dietro a una ferita alla testa che Manlio si era procurato, pare poco prima del fatale arresto cardiaco.

Sull’assenza di contratto tra la ditta e Manlio e sul rispetto delle leggi sulla sicurezza relativa al cantiere stanno indagando i carabinieri.