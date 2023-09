TRAGICO INCIDENTE ALL’ALBA DI OGGI. Coppia intrappolata tra le lamiere. Grave uno dei due

L’auto si è ribaltata, necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

MARCIANISE. Un drammatico incidente si è verificato all’alba lungo la Sannitica, tra Marcianise a Caivano. Un’auto si è ribaltata e la coppia che era all’interno dell’abitacolo è rimasta intrappolata tra le lamiere. E’ stato necessario l’intervento dei vigili per estrarre le due persone poi trasportate in ospedale. Uno di loro, trasferito al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, sarebbe in gravi condizioni mentre meno preoccupanti sembrerebbero le condizioni del secondo occupante.