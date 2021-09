TEVEROLA -Tragico incidente sul lavoro, questo pomeriggio, in un cantiere in via Fratte a Teverola, dove un ingegnere, G.C. 69 anni, è caduto da un’impalcatura in un cantiere edile.

L’incidente sarebbe accaduto durante un sopralluogo ai lavori di un edificio.

Immediata la chiamata al 118. Due le ambulanze giunte sul posto.

Trasportato all’ospedale Moscati di Aversa in codice rosso.