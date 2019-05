Tragico incidente sulla Caivano-AVERSA, domani i funerali di Ettore Puca. Il cordoglio del sindaco

CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Domani i funerali del 42enne Ettore Puca, l’uomo che si è spento ieri, all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dov’era ricoverato in coma dal giorno del terribile incidente, in cui era rimasto coinvolto, avvenuto sulla Caivano-Aversa e dove aveva riportato delle gravi lesioni. Ettore era molto noto in paese e anche ad Aversa. La sua vita era stata aggravata da diversi dolori, infatti poco tempo fa aveva perso il padre per un male e successivamente anche un fratello giovanissimo. Come si potrà comprendere, la madre Ada e i due fratelli sono sconvolti dal dolore. I funerali Tverranno celebrati domani nella Chiesa di San Cesaro. Il sindaco Enzo Guida ha voluto esprimere il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia, scrivendo: “Da qualche tempo la nostra comunità, troppo spesso, è colpita da lutti dovuti ad incidenti stradali, con giovani vittime. Un destino assurdo ha riguardato, questa volta, Ettore Puca. Ha lottato e mentre conduceva la sua battaglia, un paese intero era in apprensione. Non ci sono parole capaci di alleviare il dolore. Sono sicuro, però, che l’intera comunità non farà mancare il sostegno e la vicinanza alla famiglia di Ettore in un momento di profonda tristezza.”. I messaggi di cordoglio e addio sono centinaia per questa drammatica e prematura dipartita, che colpisce per la terza volta la famiglia Puca.