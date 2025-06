IL NOME E LA FOTO. Tragico schianto in moto nel casertano: morti un carabiniere e la fidanzata

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, che aiuteranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

AGG. ORE 12.57 – Le vittime sono Matteo Ferrara, 23 anni, originario di Rongolise, e la sua ragazza, da qualche tempo residente a Mondragone. Erano in sella a un motorino, probabilmente diretti verso il mare, quando una macchina li ha travolti. L’impatto non ha lasciato scampo: sono morti sul colpo.

SESSA AURUNCA – Un terribile incidente ha scosso questa mattina la frazione di San Castrense, a Sessa Aurunca, dove due giovani fidanzati hanno perso la vita in un tragico scontro. Le vittime, un carabiniere di 23 anni e la sua fidanzata, di qualche anno più giovane, erano in sella a una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un’auto nei pressi di un distributore di carburante lungo la Strada Provinciale 81.



Il tremendo impatto ha scaraventato i due giovani sull’asfalto. Nonostante l’allarme sia stato lanciato immediatamente e il tempestivo intervento dei sanitari del 118, purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. I due non ce l’hanno fatta, lasciando la comunità sotto shock.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, che aiuteranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha gettato nello sconforto amici, familiari e colleghi dei due giovani, spezzando due vite nel fiore degli anni.