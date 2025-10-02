Tragico schianto sulla provinciale, Cristian muore a 16 anni: preoccupano le condizioni del fratello

Il giovane è ricoverato in terapia intensiva. A destare particolare preoccupazione sarebbe un trauma cranico riportato a seguito del violento scontro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAIAZZO – È ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione Dodi Femiano, coinvolto in un tragico incidente stradale, lunedì sera, che è costato la vita al fratello Cristian, di appena 16 anni.

I due fratelli viaggiavano insieme a bordo di un’auto, di ritorno da una festa, accompagnati da un amico. Alla guida del veicolo c’era proprio Dodi, quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo la corsa contro un muro in località Miglio 25 ad Alvignano.



Per Cristian, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Il fratello Dodi, invece, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ora in rianimazione, sotto stretta osservazione medica. Stando alle prime indiscrezioni, avrebbe riportato diverse fratture e traumi multipli, tra cui uno cranico che desta particolare preoccupazione tra i sanitari.



La notizia ha scosso profondamente il paese, stretto attorno alla famiglia Femiano in queste ore drammatiche. Tutti sperano ora in un miglioramento delle condizioni di Dodi, nella speranza che possa superare questo gravissimo trauma, fisico ed emotivo.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.