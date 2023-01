Tragico schianto sulla Provinciale: identificata la giovane vittima

CASAL DI PRINCIPE – Si chiamava Giovanna Vettorile, 21 anni, la giovane donna che questa mattina, poco prima dell’ora di pranzo, ha perso la vita in un tragico schianto lungo la Provinciale che collega San Marcellino a Casapesenna. Stando ad una prima ricostruzione la giovane 21enne viaggiava in auto con il fratello e un’altra ragazza. Alla guida il fratello della vittima, anche lui rimasto gravemente ferito. Per cause ancora in fase di accertamento, tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori è che l’automobilista abbia perso il controllo dell’auto per le condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia, il guidatore ha perso il controllo dell’auto, una Fiat 500, impattando violentemente contro il cordolo di una rotonda.