Tragico schianto tra moto e auto: muore 56enne

L’uomo era in sella alla sua Moto Guzzi quando…

BELLONA – Tragedia sulla provinciale 333, in località Ferranzano, dove intorno alle 10 di questa mattina si è verificato un drammatico incidente tra una moto e un’auto. A perdere la vita un 56enne di Capua, a bordo della sua Moto Guzzi.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista viaggiava in direzione opposta rispetto a un’auto che stava uscendo dal piazzale di un concessionario, nei pressi dello stabilimento Rdb. L’impatto, avvenuto durante la manovra dell’automobilista, è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato per diversi metri prima di finire a terra senza vita.Il conducente della vettura, sotto shock, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Purtroppo, all’arrivo del personale del 118, non c’era già più nulla da fare.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Bellona, insieme ai carabinieri della compagnia di Capua e della stazione di Vitulazio, per i rilievi del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.