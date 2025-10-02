Travolge e uccide un uomo sulla Domiziana: identificato grazie alle telecamere di sorveglianza

È stato identificato l’automobilista che lunedì ha investito e ucciso il 44enne Marco Ioime sulla Domiziana. L’uomo…

CASTEL VOLTURNO – L’attività investigativa messa in pratica dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno ha permesso di identificare e rintracciare l’automobilista che nella giornata di lunedì ha investito il 44enne Marco Ioime, uccidendolo.

Ioime stava attraversando la strada statale Domiziana, nei pressi del Bar Tropical, quando l’impatto con una vettura ne ha causato la morte prematuramente. A quel punto, il conducente della vettura si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, lasciando il corpo del 44enne esanime sull’asfalto.

Acquisendo le immagini della scena del crimine, i poliziotti sono riusciti a risalire alla targa dell’auto coinvolta, intestata tra l’altro ad una società di noleggio.

La persona che ha investito Marco Ioime è un italiano residente a Castel Volturno, al momento indiziato per omicidio stradale ed omissione di soccorso. La vettura è stata sequestrata per ulteriori accertamenti che possano aiutare gli inquirenti a ricostruire chiaramente la dinamica dell’incidente stradale.