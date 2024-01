Investe netturbino di ritorno dal veglione, nei guai la figlia dell’assessore

L’investimento è avvenuto la mattina di Capodanno.

SAN FELICE A CANCELLO. Era intento nel suo lavoro, la mattina di Capodanno, quando è stato travolto da un’auto. Sull’asfalto è rimasto V.L. operatore ecologico, subito soccorso dai colleghi che hanno allertato l’ambulanza.

Fortunatamente, per il 33enne non si è trattato di un investimento mortale, ma certo poteva andare molto peggio.

Intanto, i carabinieri della stazione di Cancello Scalo, che hanno subito avviato le indagini, sono riusciti a risalire a colei che era alla guida dell’auto che ha investito l’operatore ecologico. La ragazza di San Felice a Cancello, probabilmente rientrava a casa dopo avere trascorso fuori la notte di San Silvestro. Idenificata dalle telecamere di sorveglianza poste in zona, si è poi presentata con l’avvocato in caserma. Si tratta della figlia di un ex assessore comunale, ricandidatosi alle ultime amministrative, che ora sarà denunciata per omissione di soccorso.