Travolta e uccisa da un trattore sulla Domiziana, muore insegnante 55enne

Lascia quattro figli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Tragedia questa mattina lungo la strada Domiziana nel tenimento di Mondragone. Una donna, Raffaella Korompay, maestra 55 enne di Cassino, è morta in seguito ad un drammatico incidente

La donna percorreva la Statale in sella ad una bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata travolta da un trattore con un rimorchio. Il violento impatto non le ha lasciato scampo. Sul posto le ambulanze e i carabinieri che hanno proceduto con i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul sinistro mortale la Procura di Santa Maria Capua Vetere, competente per territorio, ha aperto un fascicolo disponendo il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali che si svolgeranno all’ospedale di Caserta. I carabinieri di Sessa Aurunca stanno ricostruendo la dinamica.Sposata e madre di quattro figli viveva a Cervaro.