Travolti e uccisi da un furgone: fissati i funerali di Pasquale e Rita

Il drammatico incidente in via Milano lo scorso 28 dicembre

CELLOLE – Saranno celebrati oggi, 3 gennaio, alle 15 nella chiesa di San Marco e San Vito a Cellole i funerali di Pasquale Balzano, 85 anni, e della moglie Rita Sciaudone, 80 anni, entrambi originari di Mondragone ma residenti a Cellole, coinvolti in un terribile incidente stradale, in via Milano, lo scorso 28 dicembre.

Arrivati presso la loro abitazione erano in attesa dell’apertura del cancello automatico quando sono stati travolti da un furgone guidato da E.D.P., 50 anni. Rita Sciaudone era già scesa dall’auto e si trovava in prossimità del cancello, Pasquale Balzano era ancora alla guida. La donna si è spenta poche ore dopo il suo trasporto in ospedale mentre il marito è deceduto dopo due giorni.

Il guidatore è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo aggravato.