Travolti in bici nella notte: muore 23enne, gravissimo l’amico

Trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove lotta ancora tra la vita e la morte

GRAZZANISE – Una tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale che collega Grazzanise a Sant’Andrea del Pizzone. Un giovane di 23 anni, di origine indiana, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre stava tornando a casa in bicicletta.

Il ragazzo non era solo: in sella con lui c’era un amico, anche lui di nazionalità indiana, 28enne, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove lotta ancora tra la vita e la morte.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista — una donna residente nella zona — si è immediatamente fermata per prestare soccorso dopo l’investimento. Solo in quel momento si è resa conto che sulla bici viaggiavano in due. L’impatto è stato violentissimo: per il 23enne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma il giovane sarebbe morto sul colpo.

Stando alle prime informazioni, il ragazzo stava probabilmente rientrando dopo aver terminato il turno in una azienda agricola del territorio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La salma del giovane è stata trasferita all’Istituto di medicina legale per l’autopsia disposta dalla Procura.

La donna alla guida dell’auto è indagata per omicidio stradale.