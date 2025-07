Travolto in bici da pirata della strada, è caccia all’auto

Restano critiche le condizioni del giovane ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

CAPODRISE/MARCIANISE – Restano gravi le condizioni di R.C., il 22enne di Marcianise rimasto coinvolto ieri in un incidente mentre era in sella alla sua bicicletta in via Bachelet, a Capodrise.

Il giovane, figlio di un agente della Polizia Municipale in servizio a Portico di Caserta, è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.



Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ipotesi, il ragazzo sarebbe caduto rovinosamente a terra a seguito di un probabile urto con un’auto o un furgone il cui conducente si è dato alla fuga. Nell’impatto, ha battuto violentemente la testa, riportando un trauma cranico commotivo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche.



Fondamentale per scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento dell’ambulanza rianimativa 09 del 118 di Caserta, che ha garantito i primi soccorsi e il trasporto urgente in ospedale.

La comunità di Marcianise e Capodrise è in apprensione per le sorti del giovane, con la speranza che le sue condizioni possano migliorare quanto prima