Tre pregiudicati in trasferta fermati con arnesi da scasso

GRICIGNANO D’AVERSA – Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, durante un controllo in via Boscariello, hanno denunciato in stato di libertà tre uomini di 27, 30 e 36 anni, tutti pregiudicati e residenti nei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia.

I tre, a bordo di una Fiat 500 di colore grigio, alla vista della pattuglia hanno tentato di eludere il controllo dirigendosi verso l’asse mediano, ma sono stati rapidamente bloccati dai militari. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di guanti da giardinaggio, uno scaldacollo utilizzabile come passamontagna – del quale hanno provato a disfarsi – e un berretto con visiera tipo baseball.

Per loro è stato avviato il procedimento finalizzato all’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Gricignano di Aversa. Inoltre, il 36enne del gruppo è risultato anche in violazione dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli, misura imposta dal Tribunale di Benevento.