Trionfo per il territorio dei Comitati, delle Associazioni, delle Ferrarelle: il Consiglio di Stato rigetta l’appello della Gesia Spa

Niente autorizzazione unica, con la quale si voleva costruire un impianto di trattamento di rifiuti in località Santa Croce a Teano

TEANO (Elio Zanni) – È con grande gioia e sollievo che come giornale in lotta al fianco delle Associazioni e dei Comitati annunciamo una vittoria cruciale nella battaglia per la difesa del territorio. Infatti, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della Gesia Spa., confermando la sentenza del Tar Campania che aveva annullato l’Autorizzazione Unica per l’impianto di gestione dei rifiuti speciali in località Santa Croce a Teano. Questa decisione non è solo un trionfo legale, ma il risultato tangibile dell’impegno instancabile e della mobilitazione delle associazioni che insieme al Comune si sono unite in giudizio.

La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un passo fondamentale nella lotta contro la realizzazione di un impianto che avrebbe avuto un impatto devastante sul nostro ambiente e sulla salute pubblica. Il riconoscimento della legittimità a costituirsi in giudizio del Comitato No Imp e del grande contributo dato dalle associazioni civiche e ambientaliste è la prova che la voce dei cittadini può farsi sentire nelle più alte sedi istituzionali. Da non dimenticare l’impegno di comunità come Laudato Sì e quello dato dalla società Ferrarelle. La nostra perseveranza ha pagato, dimostrando che la tutela del bene comune è un diritto e un dovere che possiamo far valere.

Sebbene questa sia una vittoria importantissima, sappiamo che la lotta potrebbe non essere ancora finita. È possibile che la questione giudiziaria abbia ulteriori sviluppi, ma questo successo ci dà la forza e la determinazione per affrontare ogni futura sfida. Dobbiamo rimanere vigili, pronti a difendere il nostro territorio ad ogni costo. Questa sentenza è un monito: la giustizia può prevalere quando le comunità si uniscono per un obiettivo comune. La vittoria di oggi è dedicata a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nella possibilità di un futuro più sano e sostenibile per la nostra terra.