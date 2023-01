Triplice delitto di camorra: Sandokan chiede l’abbreviato

Per la prima volta il boss del clan dei Casalesi chiede ai suoi avvocati difensori di invocare il rito abbreviato per il triplice omicidio di Luigi Diana, Nicola Diana e Luigi Cantiello.

CASAL DI PRINCIPE Francesco Schiavone Sandokan ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato per il triplice omicidio di Luigi Diana, Nicola Diana e Luigi Cantiello. il triplice delitto avvenne nel 1983. Il boss, nel corso dell’udienza tenutasi pochi giorni fa davanti al gup Vinciguerra del tribunale di Napoli, in videocollegamento dal carcere di Parma ha chiesto ai propri legali di chiedere l’abbreviato. Per quanto attiene il triplice omicidio, invece, Schiavone ha detto di non ricordare affatto il delitto che lo vede imputato insieme al pentito Giuseppe Pagano.