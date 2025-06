Tris d’assi per l’Arca Sparanise: Capanna, Ghesmoun e Cerullo in vetta

Ai Campionati Regionali di Napoli brillano i mezzofondisti di Sparanise: tempi, titoli e conferme. Ora Grosseto nel mirino

SPARANISE (Pietro De Biasio) – Chi li conosce lo sa: quelli dell’Arca Sparanise Track & Field Calenia Energia non vanno mai in pista per partecipare. Quando si presentano a un campionato, lo fanno per lasciare il segno. Così è stato anche a Napoli, nell’ambito dei Campionati Regionali Juniores e Allievi, dove il settore mezzofondo ha confermato tutto il buono che si dice da mesi.

Vincenzo Capanna ha fatto centro ancora una volta. Nella specialità dura e tecnica dei 3000 siepi, il figlio d’arte, sì, proprio il ragazzo che ha macinato chilometri nei cross invernali e che sta affinando sempre più la tecnica, ha trionfato in 9’51”75, centrando il suo 16° titolo campano e soprattutto un nuovo personal best. Ma non è solo questione di tempo: il crono è ampiamente sotto lo standard di qualificazione per i Campionati Italiani Juniores. E la cosa che impressiona, è come ha saputo gestire la gara: partenza controllata, passaggi precisi, finale in progressione.

Una prova che lo proietta tra i candidati a dire la propria anche nella finale tricolore di Grosseto tra due settimane. Accanto a lui, nell’orbita degli juniores, è arrivata anche la vittoria di Chakib Ghesmoun nei 3000 metri piani. Una distanza che, diciamolo chiaramente, non è la sua preferita , lui è più a suo agio sul mezzofondo veloce, ma che ha saputo interpretare con intelligenza. Il suo terzo titolo regionale in carriera arriva grazie a un sapiente dosaggio del ritmo: Ghesmoun ha lasciato sfogare gli avversari per poi piazzare l’allungo decisivo nel finale. Un atleta che, per personalità e tenuta mentale, rimane una sicurezza nelle gare che contano.

Ma la sorpresa si chiama Matteo Cerullo. Nel Campionato Regionale Allievi, il giovane di Sparanise, atletica iniziata meno di un anno fa, ha stupito tutti con una prova di grande sostanza nei 1500 metri. Ha limato ben 13 secondi al suo primato personale, fermando il cronometro a 4’30”86. Un tempo che vale il titolo di vicecampione regionale, ma soprattutto racconta di un ragazzo in piena evoluzione. A sintetizzare lo spirito e la strategia della società è l’intervento del presidente Ilario Capanna, figura storica dell’atletica casertana e oggi anche consigliere regionale Fidal Campania: «La nostra società continua a crescere in tutti i settori a dimostrazione di un progetto strutturato ed a lungo termine.

In provincia di Caserta non ci mancano i talenti, che spesso scopriamo nelle scuole ed alleniamo nel migliore dei modi possibili, esattamente come non ci mancano i risultati». Parole da coach, ma anche da costruttore di un movimento. E se a Napoli è arrivata l’ennesima conferma, a Grosseto ci sarà da divertirsi davvero. I ragazzi dell’Arca Sparanise Track & Field Calenia Energia non partono battuti. E, anzi, più le gare contano, più sembrano sapersi esaltare.