Trofeo podistico «Città di San Felice a Cancello», una gara, un territorio e una rinascita.

Gara podistica su percorso cittadino di 10k organizzata dalla Pro Loco Cancello Scalo Ets e dall’Asd Sport e Cultura.

SAN FELICE A CANCELLO (Pietro De Biasio) – Ci sono gare che nascono per diventare un classico. La prima edizione del Trofeo Podistico «Città di San Felice a Cancello» ha tutto per riuscirci: un percorso veloce e tecnico, un montepremi ricco e una passione che si respira già nell’aria. Tutti i «runners» sanno bene cosa significa infilare il pettorale, sentire l’adrenalina allo start e lasciarsi trascinare dal ritmo della corsa.

Domenica 23 febbraio 2025 sarà il giorno giusto per mettersi alla prova, spingere e vivere il piacere della competizione. Il raduno è previsto per le ore 7.00 presso l’area mercato di San Felice a Cancello dove c’è un ampio parcheggio gratuito e sicuro. Gli atleti da qui saranno prelevati con bus e trasferiti presso la frazione Polvica, punto di partenza della gara. Il via è fissato alle ore 9.00 dalla frazione Polvica, con arrivo nel cuore della città, in Piazza Giovanni XXIII.

Il percorso interamente cittadino, con i suoi tratti scorrevoli e qualche falsopiano insidioso, promette battaglia sin dalle prime falcate. Il tempo massimo per rientrare in classifica è di 90 minuti, ma chi vorrà puntare al podio dovrà spremere ogni goccia di energia. Organizzata dalla Pro Loco Cancello Scalo, con il patrocinio del Comune di San Felice a Cancello e il supporto tecnico di Asd Europa Sport e Cultura, A.S.C. e Fidal, la gara vuole diventare un riferimento nel panorama podistico campano.

Tra gli ospiti d’onore ci sarà Vincenzo Santillo, ultramaratoneta casertano con un curriculum da paura: ha sfidato la leggendaria «Badwater 135», 217 km nel deserto della California con temperature fino a 50°C. La sua presenza è un messaggio chiaro: questa gara è per chi ama la fatica, per chi cerca qualcosa in più dalla corsa, per chi non si accontenta. Il countdown è iniziato: scarpe allacciate, obiettivi fissati e voglia di spingere fino al traguardo.