Trova un marsupio in piazza con oltre 6mila euro tra contanti e gioielli e lo consegna ai carabinieri

Un gioielliere distrattamente lo aveva dimenticato su di una panchina

SANTA MARIA A VICO – Erano da poco trascorse le 22.30 di ieri quando presso la Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, si è presentato un cittadino che ha riferito di aver rinvenuto, su di una panchina di piazza Roma, un marsupio al cui interno erano custoditi 900 euro in contanti, numerosi oggetti in oro avvolti singolarmente in bustine di carta, e due mazzi di chiavi. L’uomo, che non era riuscito a risalire al proprietario del marsupio, visto che al suo interno non vi erano documenti, ha subito consegnato quanto rinvenuto ai militari.

Su una delle bustine i carabinieri hanno trovato un nome ed un numero di telefono che hanno subito chiamato scoprendo, così, che si trattava di una donna che aveva consegnato nella mattinata al proprietario di una gioielleria di Maddaloni, alcuni monili per la riparazione. A quel punto hanno chiamato il titolare della gioielleria indicata vendo a capo della situazione. L’uomo, nel corso del pomeriggio era stato proprio in piazza Roma dove, in un momento di distrazione, aveva lasciato il marsupio contenente l’incasso della giornata e i gioielli ritrovati.

La felicità del fortunato gioielliere è stata immensa. E’ subito arrivato in caserma ed ha calorosamente ringraziato il cittadino che ha ritrovato il prezioso marsupio ed i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Vico.