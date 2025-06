Trovata bomba sotterrata nel casertano durante i lavori dell’ENEL

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Giovedì, due giorni fa, è stata disposta la chiusura al traffico della Strada Provinciale 253 “Prolungamento Borgo Appio” a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico risalente presumibilmente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno è stato rinvenuto durante alcuni lavori di scavo effettuati da Enel S.p.A., a circa 50 centimetri di profondità.

L’area, situata nei pressi del Canale Agnena e non lontana dalla costa tirrenica, è stata immediatamente messa in sicurezza. I lavori sono stati sospesi e l’area delimitata, mentre le autorità competenti – Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia Costiera – sono state prontamente allertate. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla chiusura della strada per garantire la sicurezza di residenti e lavoratori, in modo da dare il tempo dell’intervento agli artificieri e successivamente riaprire la strada.