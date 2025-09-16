Parenti chiedono aiuto: “non ci risponde”. Donna trovata morta dai vigili del fuoco

MONDRAGONE – Sono stati i Vigili del Fuoco, allertati da familiari preoccupati, a trovare senza vita una donna di 79 anni nella sua abitazione di viale Margherita a Mondragone. L’intervento è avvenuto ieri intorno alle ore 12.

La donna, A.D.L., originaria di Roma, era irreperibile da diversi giorni. I soccorritori, dopo aver forzato la porta dell’appartamento, ne hanno purtroppo constatato il decesso. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Presenti anche i carabinieri per i necessari accertamenti e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non si esclude che la morte possa essere avvenuta per cause naturali. Le indagini proseguono sotto la direzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere.