Trovato cadavere nelle campagne, avviata l’inchiesta e disposta l’autopsia

Un mistero la morte dell’uomo ritrovato ieri dai carabinieri.

GRICIGNANO D’AVERSA Resta un mistero la morte dell’uomo rinvenuto ieri nelle campagne di Gricignano d’Aversa, in località Casolla, ai confini con il comune di Succivo. Ad avviare le indagini sono stati i carabinieri, allertati da una segnalazione. L’uomo non aveva documenti con sé, potrebbe essere uno straniero ma, al momento, non è stato ancora possibile identificarlo. Sulla salma la Procura di Napoli Nord che ha avviato l’inchiesta, ha disposto l’autopsia che si farà nell’ospedale di Giugliano.