Trovato con quasi 10 MILA EURO in cocaina: ARRESTATO 27ENNE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – I carabinieri hanno arrestato un 27enne a Mondragone già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di droga per oltre 9.500 euro. L’uomo, sorpreso in via Duca degli Abruzzi mentre aspettava alcuni giovani, aveva con sé cocaina già pronta per lo spaccio, hashish e bilancini di precisione.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 110 grammi di cocaina e altro materiale per il confezionamento. Lo spacciatore, già segnalato per reati analoghi, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.