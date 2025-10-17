Trovato morto in campagna: la Procura vuole vederci chiaro, riesumata la salma

L’uomo era stato trovato senza vita in un terreno di sua proprietà, in località Cellole, dove si era recato per effettuare alcuni lavori riverso in una pozza di sangue

MONDRAGONE – È stata riesumata nella giornata di ieri, presso il cimitero comunale di Mondragone, la salma di Michele Gallo, 60 anni, deceduto alcune settimane fa in circostanze ancora poco chiare. L’operazione si è resa necessaria a seguito della denuncia presentata dai familiari, decisi a fare luce sulle reali cause della morte.

L’uomo era stato trovato senza vita in un terreno di sua proprietà, in località Cellole, dove si era recato per effettuare alcuni lavori. Non avendo più sue notizie, i parenti avevano dato l’allarme. Dopo ore di ricerche, il corpo era stato rinvenuto riverso a terra in una pozza di sangue.

All’arrivo dei soccorsi, il personale sanitario non poté far altro che constatarne il decesso. La salma fu consegnata ai familiari per la sepoltura senza ulteriori accertamenti. Tuttavia, alcuni dettagli della scena avevano insospettito i parenti, spingendoli a presentare denuncia alle autorità competenti.

Secondo quanto emerso, il corpo presentava una profonda ferita alla testa. Da qui la decisione della Procura di disporre la riesumazione e l’autopsia, per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o se ci siano elementi che possano far ipotizzare un atto violento.

Indagini sono in corso.