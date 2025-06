Truffa a un’anziana, arrestato a MONDRAGONE il responsabile

MONDRAGONE – È finito in manette un uomo rintracciato a Mondragone, ritenuto coinvolto in una truffa ai danni di un’anziana residente nella Capitale. L’inganno, ben congegnato, si è basato su una telefonata d’emergenza durante la quale alla donna è stato fatto credere che il figlio, chiamato “Damiano”, fosse rimasto gravemente ferito in un incidente.

Spaventata dalla notizia, l’anziana ha eseguito senza esitazione le istruzioni fornite da un finto avvocato, che la incalzava con toni allarmistici. Convinta di dover agire in fretta per “salvare” il figlio, la donna ha consegnato contanti e oggetti di valore a un sedicente incaricato, senza accertarsi delle reali condizioni del figlio – che in realtà non era mai stato coinvolto in alcun sinistro.

La truffa è stata denunciata presso il Commissariato Esquilino di Roma, dando il via alle indagini. Gli agenti sono riusciti a identificare uno degli autori materiali del raggiro, il cosiddetto “esecutore”, ovvero colui che si presenta alla porta della vittima per ritirare ciò che gli viene consegnato.

A incastrarlo sono stati i filmati delle videocamere di sorveglianza installate nei pressi dell’abitazione della donna, che hanno documentato i suoi movimenti. Decisivi anche alcuni dettagli: un paio di occhiali particolari, riconosciuti dalla vittima, e un’auto presa a noleggio, con la quale si spostava tra varie province, soprattutto del nord Italia, dove si teme possa aver colpito nuovamente con lo stesso schema.

Il soggetto è stato fermato dagli inquirenti a Mondragone e trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. È ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta proseguendo le indagini per risalire all’intera rete di complici e verificare ulteriori episodi di truffa analoghi sul territorio nazionale.