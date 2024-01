Truffa alle compagnie di assicurazioni: arrestata una donna

CASTEL VOLTURNO – Nei controlli che in queste ore ci sono stati a Castel Volturno, organizzati di concerto dalla prefettura e dalla questura di Caserta (clicca qui per leggere la notizia del maxi sequestro di carne in macelleria) , gli agenti della polizia hanno anche arrestato per una donna.

In seguito ad accertamenti, è risultata essere destinataria di ordine di carcerazione, in quanto condannata per aver commesso truffe ai danni di istituti assicurativi. All’esito delle formalità, è stata associata alla Casa Circondariale femminile di Pozzuoli.

Inoltre, in occasione dei controlli su strada, il Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, in seguito a perquisizione, ha trovato della marjuana in possesso di un giovane, che sarà segnalato come “assuntore” alla Prefettura.