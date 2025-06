Truffa del finto incidente: acciuffato il corriere, polizia sulle tracce dei complici

Determinanti per l’identificazione sono stati i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno immortalato i movimenti del giovane

MONDRAGONE – È stato rintracciato e arrestato a Mondragone l’autore di una truffa messa in atto ai danni di un’anziana donna, che aveva creduto che il figlio, “Damiano”, fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. La donna, spaventata e preoccupata, si era attenuta scrupolosamente alle istruzioni ricevute telefonicamente da un sedicente avvocato, senza mai provare a contattare direttamente il figlio. In realtà, “Damiano” stava bene e non era mai stato coinvolto in alcun sinistro.

La vicenda ha avuto inizio con la denuncia della vittima presso il Commissariato Esquilino di Roma, che ha avviato immediate indagini. Gli agenti hanno presto individuato uno dei presunti complici della truffa: il cosiddetto “corriere”, ovvero colui che materialmente si presenta presso l’abitazione della vittima per ritirare denaro o oggetti preziosi.

Determinanti per l’identificazione sono stati i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno immortalato i movimenti del giovane. A tradirlo, inoltre, un paio di occhiali da vista riconosciuti con certezza dalla vittima e un’auto a noleggio, utilizzata per spostarsi tra diverse città, in particolare nel nord Italia, dove si sospetta possa aver messo a segno altri colpi.

Il giovane è stato fermato dagli agenti a Mondragone e successivamente trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Attualmente è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che prosegue le indagini per identificare eventuali complici e accertare il coinvolgimento in ulteriori episodi simili.