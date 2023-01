TRUFFA IN COMUNE. I giudici dicono no alla richiesta di “esilio” per 33 lavoratori e tre dirigenti 9 Gennaio 2023 - 18:09

CASAL DI PRINCIPE – I giudici della Decima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato la richiesta della procura di Aversa Napoli Nord, rappresentata dal sostituto procuratore Giovanni Corona, che aveva presentato ricorso avverso alla decisione del Gip. La materia del contendere riguarda la mancata applicazione della misura cautelare del divieto┬ádi dimora nel comune di Casal di Principe per i 33┬álavoratori socialmente utili e per Francesca Nugnes, Enrico Pignata, Giovanni Palmiro Cosentino, Vincenzo Cenname, i tre dirigenti del comune di Casal di Principe, tutti indagati, assieme anche al sindaco Renato Natale e alla sua giunta, per illecite retribuzioni. Secondo l’accusa, l’amministrazione comunale avrebbe erogato in modo illegittimo somme di denaro per ore di lavoro mai prestate che venivano comunicate dagli stessi lavoratori socialmente utili ai loro referenti senza un effettivo controllo sia delle presenze che delle prestazioni rese.