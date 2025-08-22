Turista casertana travolta in bici da un SUV a Formia: Monica è stata operata

SPARANISE – Torniamo a parlare della vicenda della quarantenne di Sparanise, vittima di un grave incidente avvenuto alcuni giorni fa nel centro di Formia, in provincia di Latina. La donna, di nome Monica, stava pedalando insieme al marito durante una passeggiata quando è stata investita da un’auto. L’urto è stato così forte da scaraventarla a terra.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Dopo i primi soccorsi, vista la gravità delle sue condizioni, i medici hanno deciso per il trasferimento d’urgenza in eliambulanza. La donna è stata quindi portata all’Ospedale San Camillo di Roma, dove è stata sottoposta con tempestività a un intervento chirurgico per cercare di limitare i danni riportati nell’impatto.

L’operazione, da un punto di vista tecnico, è andata bene. Nonostante le sue condizioni restino molto serie, i sanitari si dicono fiduciosi e sperano in un suo graduale miglioramento.