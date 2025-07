TUTTE LE FOTO. Autobus della EAV distrutto dalle fiamme: autista al pronto soccorso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ORTA DI ATELLA – Torniamo a parlarvi dell’incendio avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Pugnano, nei pressi del cimitero cittadino di Orta di Atella. Un autobus della Eav ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava fermo su un piazzale adibito a capolinea.

A bordo del mezzo si trovava soltanto la conducente, che è riuscita ad abbandonare tempestivamente il veicolo non appena ha notato le prime fiamme. È stata lei ad allertare i soccorsi, evitando conseguenze più gravi. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, l’hanno sottoposta a controlli medici a scopo precauzionale, senza riscontrare ferite gravi.

Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, che ha allarmato i residenti della zona. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude un guasto tecnico o un surriscaldamento del mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non risultano coinvolti altri veicoli né passanti.