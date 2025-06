TUTTE LE FOTO. Feriti gravi e schianto tra otto auto: INFERNO SULLA STATALE

CARINARO – Grave incidente nella prima serata di oggi, martedì 3 giugno, lungo la statale Nola-Villa Literno, nei pressi dello svincolo per Carinaro.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, si è trattato di un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto otto auto. Il violento impatto ha causato diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.

Una delle vetture è rimasta completamente accartocciata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare alcuni occupanti incastrati tra le lamiere.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Aversa e alla clinica Pineta Grande. Al momento non si segnalano vittime, ma alcuni dei feriti versano in condizioni molto serie.

Il traffico sulla statale è rimasto completamente bloccato per ore, con pesanti disagi alla circolazione. Le forze dell’ordine e il personale Anas sono ancora al lavoro per i rilievi e per il ripristino della viabilità.

